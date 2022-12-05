الإثنين 05-12-2022
الوكيل الاخباري

الملك يلتقي الرئيس الإيطالي في روما

التنمية الاجتماعية تحتفل باليوم العالمي للإعاقة

وزير الأوقاف يؤكد ضرورة إجراء الصيانة اللازمة لجميع المساجد

تراجع أسعار القمح عالمياً إلى أقل مستوياتها في 3 أشهر

بيان من ديوان الخدمة حول تعيين 100 مؤذن وخادم مسجد

الحلالمة يكشف طبيعة علاج الإصابة بالفيروس المخلوي

زيادة المخصصات الرأسمالية لوزارة التربية 33.4 مليون دينار.. وهذه أهم المشاريع

منح مالية لأسر في المفرق وجرش وعجلون وعمان وإربد ومأدبا - تفاصيل

9 محافظات دون أي مخصصات لتطوير النقل البري فيها - أسماء

المعايطة يكرم الملازم الجالودي لدورها في إنقاذ شخص حاول الانتحار

الإثنين، 05-12-2022 03:37 م

الفايز يلتقي رئيسة جمهورية كوسوفو السابقة

1670243571038


الوكيل الإخباري - بحث رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز لدى لقائه في مكتبه بدار المجلس اليوم الاثنين رئيسة جمهورية كوسوفو السابقة عاطفة يحيى اغا، الأوضاع الراهنة في المنطقة والعلاقات الأردنية مع كوسوفو، وبما يفتح آفاقا أوسع لإطلاق شراكة مثمرة بين البلدين الصديقين.

اضافة اعلان


وعرض الفايز خلال اللقاء للتحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه الأردن بسبب الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني من أجل عودة الأمن والاستقرار إلى المنطقة.


وبين أن الأردن وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، يقوم بإجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية وإدارية تستهدف النهوض بالأردن وتمكينه من مواجهة مختلف التحديات.


وأضاف الفايز، إن "نموذج التنمية السياسية الأردنية يستهدف بناء دولة القانون والمؤسسات، القائمة على التعددية وتعزيز المشاركة الشعبية، وتفعيل دور المرأة والشباب واحترام حقوق الإنسان، وحماية الحريات العامة، وترسيخ مبادئ المساءلة والمحاسبة والمواطنة والعدالة، وضمان استقلالية القضاء وسيادة القانون".


وقال، إن الأردن وفي اطار النهج الإصلاحي، أجرى تعديلات دستورية تعزز سلطة القضاء والبرلمان، كما تم تعديل القوانين المتعلقة بالإصلاح السياسي، ومنها قانونا الانتخابات البرلمانية والأحزاب، إضافة إلى القوانين الناظمة للحريات السياسية وحقوق الإنسان، وذلك في اطار سعينا الوصول للحكومات البرلمانية البرامجية.


وقال رئيس مجلس الأعيان، إن الأردن دولة تؤمن بالسلام وقيم المحبة والعدالة، وترفض التدخل في شؤون الآخرين، وتؤمن بضرورة احترام سيادة الدول، وحق شعوبها في تقرير مصيرها.


من جانبها أشادت الرئيسة السابقة لجمهورية كوسوفو بمواقف الأردن التاريخية المساندة للشعب الكوسوفي وقضاياه، خصوصا مشاركته الفاعلة في قوات حفظ السلام هناك خلال السنوات الماضية، مؤكدة "أن هذا يعبر عن أصالة الأردن قيادة وشعبا في دعم القضايا الإنسانية العادلة، إضافة إلى كون الأردن من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال كوسوفو".


وثمنت الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في دعم جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط، ورعاية اللاجئين السوريين وتقديم الخدمات الإنسانية لهم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2022-12-05 at 4.42.09 PM

برلمانية دول آسيا تكرم السفير التركي بمناسبة انتهاء عمله

WhatsApp Image 2022-12-05 at 4.21.36 PM

سياحة النواب تطالب الحكومة بتخفيض أسعار المشتقات النفطية

WhatsApp Image 2022-12-05 at 3.32.03 PM

اقتصاد النواب: سنشرع بمناقشة مشاريع القوانين المحالة إلى اللجنة

M63A9908

مجلس النواب يحيل عددا من مشاريع القوانين للجان المختصة

0L5A6224

أجواء مشحونة بين النواب والحكومة.. والمحروقات تتصدر المطالب

638c7748d4b44

التوجيه الوطني والإعلام والثقافة النيابية تنعى العجلوني

أخبار متعلقة
63834c02604e7

الملك يستمع إلى ردي مجلسي الأعيان والنواب على خطاب العرش

0L5A6224

البرلمانية الأردنية مع المملكة المتحدة ووفد بريطاني يبحثان تعزيز التعاون

1669114850017

الفايز يهنئ الهيئة الإدارية الجديدة للنادي الفيصلي

1669031366511

عضو مجلس العموم البريطاني: لا ننوي نقل سفارتنا إلى القدس

1668510967376

حوارية في الأعيان عن مبادئ العملية التشريعية الفعالة

WhatsApp Image 2022-11-14 at 2.44.05 PM

الفايز والصفدي: خطبة العرش شكلت خارطة طريق لإنجاز المشاريع الوطنية