الفايز يلتقي رئيسة جمهورية كوسوفو السابقة

الوكيل الإخباري - بحث رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز لدى لقائه في مكتبه بدار المجلس اليوم الاثنين رئيسة جمهورية كوسوفو السابقة عاطفة يحيى اغا، الأوضاع الراهنة في المنطقة والعلاقات الأردنية مع كوسوفو، وبما يفتح آفاقا أوسع لإطلاق شراكة مثمرة بين البلدين الصديقين.

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وعرض الفايز خلال اللقاء للتحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه الأردن بسبب الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني من أجل عودة الأمن والاستقرار إلى المنطقة.



وبين أن الأردن وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، يقوم بإجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية وإدارية تستهدف النهوض بالأردن وتمكينه من مواجهة مختلف التحديات.



وأضاف الفايز، إن "نموذج التنمية السياسية الأردنية يستهدف بناء دولة القانون والمؤسسات، القائمة على التعددية وتعزيز المشاركة الشعبية، وتفعيل دور المرأة والشباب واحترام حقوق الإنسان، وحماية الحريات العامة، وترسيخ مبادئ المساءلة والمحاسبة والمواطنة والعدالة، وضمان استقلالية القضاء وسيادة القانون".



وقال، إن الأردن وفي اطار النهج الإصلاحي، أجرى تعديلات دستورية تعزز سلطة القضاء والبرلمان، كما تم تعديل القوانين المتعلقة بالإصلاح السياسي، ومنها قانونا الانتخابات البرلمانية والأحزاب، إضافة إلى القوانين الناظمة للحريات السياسية وحقوق الإنسان، وذلك في اطار سعينا الوصول للحكومات البرلمانية البرامجية.



وقال رئيس مجلس الأعيان، إن الأردن دولة تؤمن بالسلام وقيم المحبة والعدالة، وترفض التدخل في شؤون الآخرين، وتؤمن بضرورة احترام سيادة الدول، وحق شعوبها في تقرير مصيرها.



من جانبها أشادت الرئيسة السابقة لجمهورية كوسوفو بمواقف الأردن التاريخية المساندة للشعب الكوسوفي وقضاياه، خصوصا مشاركته الفاعلة في قوات حفظ السلام هناك خلال السنوات الماضية، مؤكدة "أن هذا يعبر عن أصالة الأردن قيادة وشعبا في دعم القضايا الإنسانية العادلة، إضافة إلى كون الأردن من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال كوسوفو".



وثمنت الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في دعم جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط، ورعاية اللاجئين السوريين وتقديم الخدمات الإنسانية لهم.