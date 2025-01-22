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الفايز يلتقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ المصري

الفايز يلتقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ المصري
الفايز يلتقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ المصري
الأربعاء، 22-01-2025 01:46 م

الوكيل الإخباري-   التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، في مكتبه بمجلس الأعيان اليوم الأربعاء، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ المصري حازم عمر، وبحث معه العلاقات الثنائية والأوضاع الراهنة في المنطقة .

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وجرى خلال اللقاء الذي حضره رئيس لجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين بمجلس الأعيان الدكتور هاني الملقي، التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الأردنية المصرية والبناء عليها بمختلف المجالات، خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين.


واكد الجانبان ضرورة انهاء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وقيام المجتمع الدولي بالزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزه، والانسحاب التام من القطاع، إضافة الى وقف الاعمال التصعيدية الإسرائيلية في الضفة الغربية.

 
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