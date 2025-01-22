الفايز يلتقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ المصري

وجرى خلال اللقاء الذي حضره رئيس لجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين بمجلس الأعيان الدكتور هاني الملقي، التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الأردنية المصرية والبناء عليها بمختلف المجالات، خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
واكد الجانبان ضرورة انهاء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وقيام المجتمع الدولي بالزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزه، والانسحاب التام من القطاع، إضافة الى وقف الاعمال التصعيدية الإسرائيلية في الضفة الغربية.
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