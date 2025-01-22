الفايز يلتقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ المصري

الوكيل الإخباري- التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، في مكتبه بمجلس الأعيان اليوم الأربعاء، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ المصري حازم عمر، وبحث معه العلاقات الثنائية والأوضاع الراهنة في المنطقة .

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وجرى خلال اللقاء الذي حضره رئيس لجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين بمجلس الأعيان الدكتور هاني الملقي، التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الأردنية المصرية والبناء عليها بمختلف المجالات، خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين.