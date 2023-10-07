الفايز ينعى العين السابق معروف البخيت

الوكيل الإخباري - نعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز عضو مجلس الأعيان السابق، رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور معروف البخيت، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم السبت.

اضافة اعلان



وقال الفايز انه بوفاة البخيت يفقد الوطن قامة وطنية وسياسية ، فالمرحوم كان على الدوام صادقا محبا ومخلصا لوطنه ومليكه، وكانت حياته على الدوام حافلة بالعطاء للوطن والتضحية في مختلف المواقع التي عمل بها المدنية والعسكرية وفي مجلس الأعيان، ومن المشهود لهم بالانتماء الوطني الصادق.



وتقدم الفايز بتعازيه الحارة لذوي المرحوم وأسرته وعشيرته، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، وان يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.