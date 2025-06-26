الخميس 2025-06-26 01:23 م
 

الفايز يُهنئ بمناسبة العام الهجري الجديد

رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز
فيصل الفايز
 
الخميس، 26-06-2025 01:06 م

الوكيل الإخباري-   هنأ رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، والشعب الأردني، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة العام الهجري الجديد.

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وقال "إن جلالة الملك عبد الله الثاني صاحب الشرعية السياسية والدينية والتاريخية وشرعية الإنجاز، سعى منذ تسلم سلطاته الدستورية، إلى تجسيد المعاني السامية لحادثة الهجرة النبوية الشريفة، التي جاءت لتكريس قيم المحبة والأخوة وقيم الحرية والعدالة الاجتماعية ونبذ العنصرية والتطرف والدعوة الى قبول الآخر".

 
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