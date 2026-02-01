الأحد 2026-02-01 06:49 م

القاضي يرأس وفدا نيابيا إلى فيتنام

الأحد، 01-02-2026 06:02 م
الوكيل الإخباري- غادر رئيس مجلس النواب مازن تركي القاضي مساء اليوم (الأحد) الى جمهورية فيتنام الاشتراكية على رأس وفد نيابي  تلبية لدعوة من رئيس الجمعية الفيتنامية " برلمان فيتنام ".اضافة اعلان


 ويجري رئيس المجلس والوفد المرافق له  خلال زيارة تستمر ثلاثة أيام مباحثات مع رئيس الجمعية الفيتنامية ولجان برلمانية فيتنامية  ومسؤولين فيتناميين لتعزيز العلاقات البرلمانية الأردنية - الفيتنامية،   

وتأتي زيارة القاضي والوفد النيابي استكمالا لزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الى فيتنام مؤخرا، والتي فتحت آفاقا في العلاقات بين البلدين .  

ويضم الوفد، النواب : زهير الخشمان، محمد المحارمة، عبد الهادي بريزات ، محمد سلامة الغويري ، وعمر بني خالد.
 
 


