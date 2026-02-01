القاضي يرأس وفدا نيابيا إلى فيتنام

06:02 م

الوكيل الإخباري- غادر رئيس مجلس النواب مازن تركي القاضي مساء اليوم (الأحد) الى جمهورية فيتنام الاشتراكية على رأس وفد نيابي تلبية لدعوة من رئيس الجمعية الفيتنامية " برلمان فيتنام ".





ويجري رئيس المجلس والوفد المرافق له خلال زيارة تستمر ثلاثة أيام مباحثات مع رئيس الجمعية الفيتنامية ولجان برلمانية فيتنامية ومسؤولين فيتناميين لتعزيز العلاقات البرلمانية الأردنية - الفيتنامية،



وتأتي زيارة القاضي والوفد النيابي استكمالا لزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الى فيتنام مؤخرا، والتي فتحت آفاقا في العلاقات بين البلدين .



ويضم الوفد، النواب : زهير الخشمان، محمد المحارمة، عبد الهادي بريزات ، محمد سلامة الغويري ، وعمر بني خالد.

