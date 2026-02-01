القاضي يرأس وفدا نيابيا إلى فيتنام

ويجري رئيس المجلس والوفد المرافق له خلال زيارة تستمر ثلاثة أيام مباحثات مع رئيس الجمعية الفيتنامية ولجان برلمانية فيتنامية ومسؤولين فيتناميين لتعزيز العلاقات البرلمانية الأردنية - الفيتنامية،
وتأتي زيارة القاضي والوفد النيابي استكمالا لزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الى فيتنام مؤخرا، والتي فتحت آفاقا في العلاقات بين البلدين .
ويضم الوفد، النواب : زهير الخشمان، محمد المحارمة، عبد الهادي بريزات ، محمد سلامة الغويري ، وعمر بني خالد.
-
أخبار متعلقة
-
"زراعة الأعيان" تبحث تحديات قطاع نباتات الزينة وأزهار القطف
-
المشاقبة نائبا لرئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية
-
"النواب" يُقرّ مشاريع قوانين ويُحيل "وادي الأردن" و"التربية والموارد البشرية" إلى اللجان المُختصة
-
نواب جبهة العمل الإسلامي ينسحبون من تحت القبة
-
"مالية الأعيان" تطلع على خطط وبرامج منطقة العقبة الاقتصادية
-
النواب يقر مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين الأردن وإسبانيا
-
النائب القباعي عن نائب: هاجمني ولم يبقَ إلا أن يقيم الحد عليّ
-
القاضي مهنئا بعيد ميلاد الملك: نستذكر مسيرة وطنٍ زاخرة بالإنجازات