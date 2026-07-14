القاضي يزور السفارة القطرية ويقدم العزاء بوفاة الشيخ حمد

الوكيل الإخباري- زار رئيس مجلس النواب مازن القاضي اليوم الثلاثاء، سفارة دولة قطر الشقيقة في عمّان، وقدم واجب العزاء بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى، الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حيث كان في استقباله سفير دولة قطر لدى المملكة الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني.

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وسجل القاضي كلمة في سجل التعازي، عبر فيها عن بالغ الحزن وصادق المواساة، مدوناً التعازي باسمه وأعضاء مجلس النواب وسائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.



وكان القاضي بعث في وقت سابق برقية تعزية إلى رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبدالله الغانم، أعرب فيها، باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب، عن خالص التعازي وصادق المواساة بوفاة الأمير الراحل.