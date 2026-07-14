الثلاثاء 2026-07-14 10:39 م

القاضي يزور السفارة القطرية ويقدم العزاء بوفاة الشيخ حمد

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جانب من أداء واجب العزاء
 
الثلاثاء، 14-07-2026 10:03 م

الوكيل الإخباري- زار رئيس مجلس النواب مازن القاضي اليوم الثلاثاء، سفارة دولة قطر الشقيقة في عمّان، وقدم واجب العزاء بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى، الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حيث كان في استقباله سفير دولة قطر لدى المملكة الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني.

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وسجل القاضي كلمة في سجل التعازي، عبر فيها عن بالغ الحزن وصادق المواساة، مدوناً التعازي باسمه وأعضاء مجلس النواب وسائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.


وكان القاضي بعث في وقت سابق برقية تعزية إلى رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبدالله الغانم، أعرب فيها، باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب، عن خالص التعازي وصادق المواساة بوفاة الأمير الراحل.


وأكد القاضي في البرقية أن الفقيد ترك إرثاً من العطاء والإسهامات الوطنية والإنسانية، وأسهم بدور بارز في مسيرة نهضة دولة قطر، كما كان له حضور فاعل في دعم القضايا العربية والإسلامية.

 
 


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