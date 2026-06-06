القاضي يستقبل الحلبوسي في أول زيارة خارجية عقب توليه رئاسة البرلمان العراقي

ويجري القاضي والحلبوسي مباحثات رسمية في مجلس النواب غداً، تتناول العلاقات المشتركة، وتعزيز التعاون البرلماني، كما يلتقي عددا من المسؤولين في المملكة.
وكان في استقبال الحلبوسي والوفد البرلماني العراقي المرافق، كل من النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس عطية، والنائب الثاني الدكتور إبراهيم الصرايرة، ومساعدا رئيس المجلس النائب هالة الجراح والنائب ميسون القوابعة، وأمين عام مجلس النواب عواد الغويري.
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