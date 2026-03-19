الخميس 2026-03-19 07:23 م

القاضي يقدم واجب العزاء بشهداء الأمن العام

الخميس، 19-03-2026 04:42 م
الوكيل الإخباري- قدم رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، واجب العزاء بشهداء الوطن والواجب الملازم أول مراد مسعود المواجدة والرقيب خلدون أحمد الرقب، والعريف صبحي محمد دويكات من إدارة مكافحة المخدرات، الذين ارتقوا للشهادة خلال مداهمة أمنية في شرق العاصمة عمان.اضافة اعلان


وقال القاضي إن منعة وقوة أجهزتنا الأمنية والعسكرية، ستبقى أشد واقوى في حربها على تجار السموم، مؤكدا وقوف مجلس النواب إلى جانب الأجهزة المختصة في جهودها الرامية  لمكافحة  آفة المخدرات.

وأكد القاضي أن دماء الشهداء ستبقى وسام فخر واعتزاز على صدر الوطن، داعيًا العلي القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على زميلهم المصاب بالشفاء العاجل.
 
 


أخبار محلية مفتي عام المملكة: غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك في الأردن

أخبار محلية مديرية الأمن العام تحذّر من السيول مجدداً

أخبار الشركات زين كاش تنفّذ سلسلة مُبادرات خيرية خلال الشهر الفضيل

أخبار محلية الملك والعاهل البحريني يتبادلان التهاني هاتفيا بمناسبة عيد الفطر

الطقس الأرصاد: الأمطار الأخيرة ترفع الموسم المطري في المملكة وتنعش آمال المزارعين ومربي الماشية

أخبار محلية العثور على جثة طفل من جنسية عربية سقط داخل مجرى سيل في المفرق

أخبار محلية الملك يهنئ الرئيس التونسي بعيد استقلال بلاده

عربي ودولي طهران تنفي تعيين حسين دهقان أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي



 






