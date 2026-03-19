القاضي يقدم واجب العزاء بشهداء الأمن العام

الوكيل الإخباري- قدم رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، واجب العزاء بشهداء الوطن والواجب الملازم أول مراد مسعود المواجدة والرقيب خلدون أحمد الرقب، والعريف صبحي محمد دويكات من إدارة مكافحة المخدرات، الذين ارتقوا للشهادة خلال مداهمة أمنية في شرق العاصمة عمان.





وقال القاضي إن منعة وقوة أجهزتنا الأمنية والعسكرية، ستبقى أشد واقوى في حربها على تجار السموم، مؤكدا وقوف مجلس النواب إلى جانب الأجهزة المختصة في جهودها الرامية لمكافحة آفة المخدرات.



وأكد القاضي أن دماء الشهداء ستبقى وسام فخر واعتزاز على صدر الوطن، داعيًا العلي القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على زميلهم المصاب بالشفاء العاجل.





