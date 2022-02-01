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الثلاثاء، 01-02-2022 10:04 ص

"القرار النيابية" تهنئ الملك بعيد ميلاده الـ60

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الوكيل الإخباري - رفعت كتلة القرار النيابية إلى جلالة الملك عبد الله الثاني أسمى معاني التهنئة والتبريك بمناسبة عيد ميلاد جلالته الستين، متضرعة إلى العلي القدير أن يمن على جلالته بموفور الصحة والعافية وأن يديمه ذخراً وسنداً لشعبه وأمته.اضافة اعلان


وقالت الكتلة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، على لسان رئيسها النائب ميرزا بولاد، إن ذكرى ميلاد جلالة الملك، تدفعنا إلى مواصلة البناء والعطاء، وهي ذكرى يستلهم منها الأردنيون عزم القائد وحرصه على تلبية تطلعات أبناء شعبه، حيث نذر نفسه لأجل رفعة هذا الوطن وأبناء شعبه العظيم، ولأجل أمته صامداً على جبهة الحق مدافعاً عن قضاياها العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ثابتاً مخلصاً بشرف الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأضاف بولاد ان المملكة وإذ تدخل مئويتها الثانية، أكثر عزماً على مواصلة مسيرة البناء، لتفخر بمليكها الذي أضحى بين الأسرة الدولية محط التقدير والثقة والاحترام، لقاء مواقفه الصادقة والمعتدلة التي ما انفكت تدعو للتسامح والمحبة والوئام والحوار.

وختم بولاد بالقول: إن كتلة القرار النيابية ماضية على طريق تدعيم مسارات التحديث لمنظومتنا السياسية، مستلهمة من سيد البلاد رؤيته الحكيمة لتعزيز مسارنا الإصلاحي على طريق توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار.

 




 

 


 

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