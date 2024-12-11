اللجان النيابية تنتخب رؤساءها والمُقررين

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الوكيل الإخباري- انتخبت لجان مجلس النواب الدائمة، خلال اجتماعات مُنفصلة ومُتتابعة، عقدتها اليوم الأربعاء، رؤساءها ونوابهم ومُقرريها. اضافة اعلان





فقد تم انتخاب النائب مصطفى العماوي رئيسًا للجنة القانونية، والنائب محمد بني ملحم نائبًا للرئيس، والنائب رانيا أبو رمان مُقررًا للجنة.



الشؤون الخارجية: دينا البشير رئيسًا، بدر الحراحشة نائبًا للرئيس، راكين هنية مُقررًا.



الاقتصاد والاستثمار، خالد أبو حسان رئيسًا، محمد البستنجي نائبًا للرئيس، سالم أبو دولة مُقررًا.



الشباب والرياضة والثقافة: محمد هديب رئيسًا، عبد الحليم عنانبة نائبًا للرئيس، معتز الهروط مُقررًا.



الصحة والغذاء: شاهر الشطناوي رئيسًا، عمر بني خالد نائبًا للرئيس، حكم معادات مُقررًا.



الخدمات العامة والنقل: أيمن البداودة رئيسًا، طارق بني هاني نائبًا للرئيس، عبد الرؤوف الربيحات مُقررًا.



السياحة والآثار: وصفي حداد رئيسًا، جمال قموه نائبًا للرئيس، نجمة الهواوشة مُقررًا.



الطاقة والثروة المعدنية: هيثم زيادين رئيسًا، خضر بني خالد نائبًا للرئيس، آيات بني عيسى مُقررًا.



فلسطين: سليمان السعود رئيسًا، حسين العموش نائبًا للرئيس، أحمد السواحنة مُقررًا.



التوجيه الوطني والإعلام: فراس القبلان رئيسًا، نور أبو غوش مُقررًا.



الإدارية: محمد سلامة الغويري رئيسًا، وسام الربيحات نائبًا للرئيس، فريال بني سلمان مُقررًا.



التربية والتعليم: محمد الرعود رئيسًا، عيسى نصار نائبًا للرئيس، إبراهيم القرالة مُقررًا.



البيئة والمناخ: حمزة الحوامدة رئيسًا، جهاد عبوي نائبًا للرئيس، فتحي البوات مُقررًا.



العمل والتنمية الاجتماعية والسكان: معتز أبو رمان رئيسًا، سامر الأزايدة نائبًا للرئيس، أروى الزبون مُقررًا.



الحريات العامة وحقوق الانسان: سليمان الزبن رئيسًا، آمال الشقران نائبًا للرئيس، محمد المحاميد مُقررًا.



الزراعة والمياه: أحمد الشديفات رئيسًا، شفاء مقابلة نائبًا للرئيس، باسم الروابدة مُقررًا.



المرأة وشؤون الأسرة: مي السردية رئيسًا، بيان فخري نائبًا للرئيس، ميسون القوابعة مُقررًا.



الاقتصادالرقمي والريادة: حسين كريشان رئيسًا، مؤيد العلاونة نائبًا للرئيس، حامد الرحامنة مُقررًا.



وتقرر تأجيل انتخاب لجنة الريف والبادية لموعد يُحدد لاحقًا.



وكانت اللجنة المالية قد انتخبت أمس النائب نمر سليحات رئيسًا، وسليمان الخرابشة نائبًا، عوني الزعبي مُقررًا.