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الإثنين، 28-12-2020 09:18 ص

اللجان النيابية تنتخب رؤساءها ومقرريها اليوم

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الوكيل الإخباري - تنتخب اللجان الدائمة في مجلس النواب، اليوم الإثنين، رؤساءها ومقرريها، وفقا للموعد المحدد لكل لجنة.

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ومن المقرر أن تجتمع اللجان للانتخاب بدءا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا، في قاعة عبدالحليم النمر، وحسب ترتيبها الوارد في النظام الداخلي لمجلس النواب بدءا من اللجنة القانونية وانتهاء بلجنة المرأة وشؤون الأسرة.

وتاليا مواعيد انتخاب اللجان:


1) اللجنة القانونية 10:00 ص
2) اللجنة المالية 10:15 ص
3) لجنة الاقتصاد والاستثمار 10:30 ص
4) لجنة الشؤون الخارجية 10:45 ص
5) اللجنة الإدارية 11:00 ص
6) لجنة التعليم والشباب 11:15 ص
7) لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة 11:30 ص
8) لجنة الصحة والبيئة 11:45 ص
9) لجنة الزراعة والمياه والبادية 12:00 م
10) لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان 12:15 م
11) لجنة الطاقة والثروة المعدنية 12:30 م
12) لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة 12:45 م
13) لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان 1:00 م
14) لجنة فلسطين 1:15 م
15) لجنة المرأة وشؤون الأسرة 1:30 م


 




 

 


 

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