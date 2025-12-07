الأحد 2025-12-07 09:34 ص

المالية النيابية تستكمل مناقشة مشروع الموازنة اليوم.. وتوقّع إقرارها الخميس

تستكمل اللجنة المالية النيابية، الأحد، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، بمناقشتها موازنة وزارة الداخلية والدوائر التابعة لها. وقال رئيس اللجنة المالية النيابية، نمر السليحات، في
مجلس النواب
الأحد، 07-12-2025 08:28 ص
تستكمل اللجنة المالية النيابية، الأحد، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، بمناقشتها موازنة وزارة الداخلية والدوائر التابعة لها.


وقال رئيس اللجنة المالية النيابية، نمر السليحات، في تصريحات سابقة، إن مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2026 مع الوزارات والمؤسسات والوحدات الحكومية، تستكمل الأحد 7 كانون الأول.

وأضاف رئيس اللجنة، أن اللجنة ستقدم توصياتها بشأن الموازنة تحت القبة الاثنين الموافق 8 كانون الأول لفتح باب النقاش النيابي.
 
 


مديرية الأمن العام

الأمن العام يحذر من تدني الرؤية بسبب الضباب



 
 





