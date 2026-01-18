المالية النيابية تناقش استيضاحات ديوان المحاسبة المتعلقة بوزارة المالية

وأكد السليحات، على أهمية تقرير ديوان المحاسبة في حماية المال العام وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، مشددًا على أن التقرير يُعد أداة رقابية رئيسة لمجلس النواب لضمان حسن إدارة الموارد المالية للدولة.
وأشار بحضور أمين عام وزارة المالية سالم القضاة، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، ومدير عام دائرة الجمارك أحمد العكاليك، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة خلدون الخالدي، ومدير عام الموازنة العامة أيمن أبو الرب، وممثلين عن ديوان المحاسبة، إلى الدور الرقابي الحيوي الذي يضطلع به الديوان في متابعة أداء المؤسسات الحكومية وتصويب أي اختلالات.
وتم خلال الاجتماع بحث جميع الاستيضاحات والملاحظات الواردة في التقرير، حيث جرى تصويب عدد منها، فيما لا يزال البعض الآخر قيد المتابعة من قبل الجهات المعنية، ضمن إطار التعاون المؤسسي الهادف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام وترسيخ مبدأ المساءلة.
