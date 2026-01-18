الأحد 2026-01-18 03:39 م

المالية النيابية تناقش استيضاحات ديوان المحاسبة المتعلقة بوزارة المالية

ا
جانب من الاجتماع
 
الأحد، 18-01-2026 03:12 م
الوكيل الإخباري- ناقشت اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، خلال اجتماعها اليوم الأحد، مناقشة الاستيضاحات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024 والمتعلقة بوزارة المالية والدوائر التابعة لها.اضافة اعلان


وأكد السليحات، على أهمية تقرير ديوان المحاسبة في حماية المال العام وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، مشددًا على أن التقرير يُعد أداة رقابية رئيسة لمجلس النواب لضمان حسن إدارة الموارد المالية للدولة.

وأشار بحضور أمين عام وزارة المالية سالم القضاة، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، ومدير عام دائرة الجمارك أحمد العكاليك، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة خلدون الخالدي، ومدير عام الموازنة العامة أيمن أبو الرب، وممثلين عن ديوان المحاسبة، إلى الدور الرقابي الحيوي الذي يضطلع به الديوان في متابعة أداء المؤسسات الحكومية وتصويب أي اختلالات.

وتم خلال الاجتماع بحث جميع الاستيضاحات والملاحظات الواردة في التقرير، حيث جرى تصويب عدد منها، فيما لا يزال البعض الآخر قيد المتابعة من قبل الجهات المعنية، ضمن إطار التعاون المؤسسي الهادف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام وترسيخ مبدأ المساءلة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية بلدية إربد تطرح عطاء بناء وتشغيل سوق الخضار المركزي الجديد

غ

فن ومشاهير أنغام تعيد إحياء أجمل أغانيها في Joy Awards 2026

ا

شؤون برلمانية المالية النيابية تناقش استيضاحات ديوان المحاسبة المتعلقة بوزارة المالية

الأوقاف: بدء تسليم تصاريح الحج لمواليد 1954 اعتبارًا من الاثنين

أخبار محلية الأوقاف: بدء تسليم تصاريح الحج لمواليد 1954 اعتبارًا من الاثنين

خح

فيديو منوع المثلث السحري لعلاج الإمساك بسرعة وفعالية

ح

فيديو منوع لقطة عفوية تخطف القلوب: طائر يختار طفلة صديقة له

م

فيديو منوع متداول: الفرق بين أول وآخر نسخة من الآيفون

h

شؤون برلمانية "التعليم النيابية" تطّلع على الواقع الأكاديمي والإداري في الجامعة الهاشمية



 






الأكثر مشاهدة