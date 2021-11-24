الأربعاء 24-11-2021
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الأربعاء، 24-11-2021 11:10 ص

المترشحون لعضوية خارجية النواب -أسماء

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الوكيل الإخباري– ترشح 15 نائبا، لعضوية لجنة الشؤون الخارجية في المجلس، في جلسة صباحية عقدت صباح الأربعاء.

والنواب المترشحون هم؛ ميرزا بولاد، مجدي يعقوب، أيمن مدانات، دينا البشير، خلدون حينا، خالد البستنجي، شادي فريج، مجحم الصقور، سلامة البلوي، ميادة شريم، مروى الصعوب، ريما أبو العيس، محمد بني ياسين، يحيى عبيدات، ضرار الداوود.

وكان المجلس قد انتخب أمس، أعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار، وهم؛ عبدالرحمن العوايشة، عبدالله أبو زيد، أيمن مدانات، عبدالسلام ذيابات، عبيد ياسين، خير أبو صعيليك، طلال النسور، أندريه حواري، محمد جرادات، آمال الشقران، هايل عياش.

وانتخب النواب أعضاء اللجنة المالية، وهم؛ نمر سلحيات، ضرار الحراسيس، عمر النبر، خالد البتسنجي، سالم الضمور، أيوب خميس، محمد الفايز، محمد السعودي، أسماء الرواحنة، فراس العجارمة، يسار الخصاونة.

وانتخب النواب أعضاء لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة بالتزكية، وتضم في عضويتها كل من النواب؛ عمر العياصرة، عمر الزيود، سالم العمري، أحمد عشا، خلدون الشويات، أسماء الرواحنة، إسماعيل المشاقبة، ذياب المساعيد، يسار الخصاونة، رائد الظهراوي، ينال فريحات.

وانتخب المجلس يوم الإثنين، أعضاء اللجنة القانونية بالتزكية، وهم: عبدالمنعم العودات، محمد الهلالات، دينا البشير، صالح الوخيان، غازي الذنيبات، رمزي العجارمة، عارف السعايدة، فايز بصبوص، محمد جرادات، حابس الشبيب، وسليمان القلاب، حيث تم اختيار العودات رئيسا للجنة والذنيبات مقررا.

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