المراعية رئيسا لكتلة العهد النيابية

الوكيل الإخباري - توافقت كتلة العهد النيابية، خلال اجتماع عقدته، اليوم الأربعاء برئاسة النائب محمد بني ياسين، على تشكيل مكتبها الدائم.

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واختارت الكتلة، النواب: الدكتور توفيق المراعية رئيسًا، والدكتور خالد الشلول نائبًا للرئيس، ومحمد العبابنة مقررًا، وناجح العدوان ناطقاً إعلامياً، ويحيى عبيدات ممثلا للكتلة لدى المكتب التنفيذي في مجلس النواب.



واستهلت الكتلة اجتماعها بالترحم على شهداء الوطن الذين قضوا أثناء تأديتهم الواجب خدمة للوطن وحفاظاً على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة؛ متمنية للمصابين الشفاء العاجل.