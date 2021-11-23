المرشحون لعضوية مالية النواب- أسماء

الوكيل الإخباري– شرع مجلس النواب بانتخاب لجنته المالية، حيث رشح 16 نائبا أنفسهم لعضوية اللجنة، وسيصار إلى انتخاب 11 عضوا منهم.



وانتخب النواب أعضاء لجنة التوجيه الوطني والاعلام والثقافة بالتزكية، وتضم في عضويتها كل من النواب؛ عمر العياصرة، عمر الزيود، سالم العمري، ناجح العدوان، مغير الهملان، تيسير كريشان، إسماعيل المشاقبة، ذياب المساعيد يسار الخصاونة، رائد الظهراوي، ينال فريحات.



والنواب المترشحون لعضوية اللجنة المالية، هم؛ نمر سلحيات، ضرار الحراسيس، عمر النبر، خالد البتسنجي، خلدون حينا، ناجح العدوان، سالم الضمور، أيوب خميس، محمد الفايز، محمد السعودي، أسماء الرواحنة، أحمد عشا، محمد العلاقمة، فراس العجارمة، يسار الخصاونة، نضال الحياري.



وكان المجلس قد انتخب يوم أمس، أعضاء اللجنة القانونية بالتزكية، وهم: عبدالمنعم العودات، محمد الهلالات، دينا البشير، صالح الوخيان، غازي الذنيبات، رمزي العجارمة، عارف السعايدة، فايز بصبوص، محمد جرادات، حابس الشبيب، وسليمان القلاب.



كما انتخب أعضاء اللجنة في اجتماع عقد صباح الثلاثاء، عبدالمنعم العودات رئيسا للجنة بالتزكية، وغازي الذنيبات مقررا للجنة.

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