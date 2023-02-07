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الثلاثاء، 07-02-2023 08:28 م

المساعيد: الأردن رائد في إنتاج الطاقة النظيفة ويركز على المشاريع الصديقة للبيئة

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الوكيل الإخباري - أكد مساعد رئيس مجلس النواب، ذياب المساعيد، ضرورة تحسين جودة الحياة والتبادل بين المجتمعات المدنية والثقافية، داعيا الى العمل الجماعي من أجل خلق ثقافة مجتمعية تضع قيمة الانسان فوق كل اعتبار وصولا الى بناء المستقبل الذي تطمح اليه الشعوب كافة. اضافة اعلان


جاء ذلك لدى مشاركته على رأس وفد برلماني في اجتماعات لجنة تعزيز مستوى الحياة والتبادل بين المجتمعات المدنية والثقافية التابعة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدة حاليا في العاصمة المغربية الرباط.

وقال المساعيد ان عنوان الاجتماعات "نحو مستقبل أخضر "، لا تمثل فقط طموح وتفاؤل، وانما تمثل ضرورة ملحة نسابق فيها الزمن سواء كنا دول أو مؤسسات أو مجمتع مدني.

ويرأس المساعيد وفدا برلمانيا يضم النواب: ميادة شريم وبسام الفايز وعبدالسلام الخضير ونواف الخوالدة وعمر الزيود وسليمان أبو يحيى.

وأشار المساعيد إلى أن الأردن من أوائل الدول التي تنبهت مبكرا لهذا الأمر، وهو الآن يمضي وفق برنامج للتعافي الأخضر بالتوازي مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وأوضح نحن نعمل  على الاستثمار في مواردنا الوفيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في الوقت الذي نركز فيه على المشاريع الصديقة للبيئة او الخضراء . 

وأكد المساعيد أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يعد رائداً إقليمياً في إنتاج الطاقة النظيفة، لافتا الى جهود جلالته بهذا الشأن واطلاقه للعديد من المبادرات العالمية، كان آخرها مبادرة "مترابطة المناخ - اللاجئين"، في مؤتمر قمة المناخ COP-27 في شرم الشيخ.

كما استعرض المساعيد الاعباء التي تحملها الأردن جراء الهجرات القسرية وموجات اللجوء والتي اثرت على البنى التحتية والموارد الطبيعية.

وقال إن الأردن ينوب عن العالم أجمع في استضافة اللاجئين على الرغم من قلة موارده وامكاناته، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته حيال الأردن ودعمه ليتمكن من مواصلة دوره الانساني والاخلاقي.

 




 

 


 

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