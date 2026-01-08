المصري: قمة الأردن والاتحاد الأوروبي في عمّان محطة استراتيجية تعزّز مكانة المملكة دوليًا

وقال رئيس كتلة حزب عزم النيابية النائب وليد المصري إن انعقاد القمة في عمّان وعلى أعلى المستويات السياسية يجسّد حجم الثقة الأوروبية بالدور المحوري الذي يقوم به الأردن كعامل استقرار إقليمي وشريك موثوق، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات سياسية واقتصادية متسارعة.
وأشار المصري إلى أن القمة تفتح آفاقًا واسعة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، ودعم برامج التنمية، وتمكين الشباب، وتوسيع فرص التجارة، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل حقيقية للأردنيين.
وأضاف أن مخرجات القمة تؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الأردن في مسيرته الإصلاحية، وتعزيز التعاون في قطاعات حيوية، أبرزها التعليم، والطاقة، والتحول الرقمي، مشددًا على أهمية ترجمة هذه المخرجات إلى مشاريع وبرامج عملية تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.
