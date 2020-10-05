الإثنين 05-10-2020
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الإثنين، 05-10-2020 02:49 م

المعايطة يدعو الشباب للتوجه إلى صناديق الاقتراع

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الوكيل الإخباري - دعا وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة الشباب للتوجه إلى صناديق الاقتراع لزيادة نسبة مشاركتهم في العملية الانتخابية.

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وخلال إطلاق مبادرة "قافلة صوتك مستقبلك" اليوم الاثنين التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع مركز الحياة راصد، شدد الوزير على ضرورة الحفاظ على السلامة العامة في ظل تفشي فيروس كورونا والالتزام بالتعليمات بهذا الشأن.


واشاد المعايطة بدور المركز وجهود الهيئة المستقلة للانتخاب لضمان انتخابات نزيهة وعادلة ومتابعة وملاحقة قضايا المال الفاسد.


يذكر ان قافلة صوتك مستقبلك ستجوب محافظات المملكة لثلاثة أسابيع بمشاركة 20 شابة وشابا، لتعزيز وعي الناخبين بأهمية المشاركة الصحيحة في الانتخابات النيابية 2020، ودعم مشاركة الشباب في الانتخابات المقبلة، وأهمية اختيار المرشح بناء على الكفاءة والبرامجية. وستوزع القافلة في ظل إجراءات التباعد الجسدي والسلامة العامة، كتيبات عن قانوني الانتخاب والأحزاب ونظام المساهمة المالية للأحزاب، ومواد توعوية مطبوعة للتشجيع على المشاركة الصحيحة لضمان مستقبل أفضل للمجتمع.


 




 

 


 

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