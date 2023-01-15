المومني : مطالبة بشمول كافة المتقدمين للمنح والقروض

الوكيل الاخباري - كشف النائب الدكتور بلال المومني عن مذكرة نيابية تطالب الحكومة بشمول كافة الطلبة المتقدمين لصندوق دعم الطالب الجامعي بالمنح والقروض، مؤكدا أنه سيقوم بإثارة هذا الملف يوم غد تحت القبة، ومناشدة الملك بشمول كافة الطلبة المتقدمين ممن انطبقت عليهم الشروط أو لم تنطبق.



وأضاف المومني في تصريحات صحفية أنه ورغم اعلان الوزارة عن الأرقام والنسب، إلا أن هناك عدم عدالة بالتوزيع، فلا يمكن القبول بالأرقام المجردة، حيث تم حرمان طلبة القصبة في كلّ محافظة من المنح بحجة الكثافة السكانية، ولم يكن هناك مراعاة لظروف الطلبة المعيشية، مطالبا الحكومة بتأمين المبالغ لتأمين كافة الطلبة الآخرين بما فيهم الطلبة الذين تم استبعاد طلباتهم بحجة أنهم لم يصلوا إلى المعدل التراكمي المطلوب.

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