"المياه النيابية" تناقش تحديات القطاع

الوكيل الإخباري- ناقشت لجنة الزراعة والمياه النيابية، برئاسة النائب الدكتور أحمد الشديفات، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، جملة من القضايا المتعلقة بقطاع المياه والتحديات التي تواجهه، في ظل الضغوط المتزايدة على الموارد المائية. اضافة اعلان





وأكد الشديفات أهمية وضوح الجوانب المالية المرتبطة بالمشاريع المعلَن عنها، مشيراً إلى أن بعض المشاريع المصنفة ضمن إطار المنح تتضمن في حقيقتها أجزاءً تمويلية على شكل قروض، ما يستدعي توضيح نسب الفائدة وفترات السماح وآليات السداد.



وتساءل عن الإجراءات المتخذة لضمان جدوى هذه المشاريع وعدالة توزيعها بين مختلف المناطق، خاصة في ظل التفاوت في أعماق الآبار، الأمر الذي ينعكس على كلفة الاستخراج وتوفير المياه.



بدورهم، طرح أعضاء اللجنة النواب إياد جبرين، ومحمد المرايات، ومحمد المراعية، عدداً من الملاحظات والمقترحات التي تهدف إلى تطوير أداء القطاع، مؤكدين أهمية متابعة المشاريع القائمة وتعزيز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة التحديات القائمة.



من جهته، قدم أمين عام سلطة وادي الأردن، المهندس هشام الحيصة، عرضاً حول أبرز المشاريع التي تنفذها السلطة وخططها المستقبلية في مجال إدارة الموارد المائية.



كما استعرض أمين عام وزارة المياه والري، المهندس جهاد المحاميد، جهود الوزارة في إدارة مصادر المياه ورفع كفاءة التزويد، في حين عرض أمين عام سلطة المياه، المهندس سفيان البطاينة، الإجراءات المتخذة لتحسين خدمات المياه وضمان استدامتها.





