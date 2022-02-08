الثلاثاء 08-02-2022
الوكيل الاخباري

الكهرباء الوطنية: زيادة كميات الكهرباء المصدرة الى فلسطين خلال الصيف

فرنسا تلغي اختبار فحص كورونا للوافدين الملقحين

انخفاض أسعار النفط عالميا

أكثر من 350 الف شاحنة محملة بالبضائع دخلت الأردن في 2021

بدء تأثير المنخفض الجوي مساء الأربعاء

ماليزيا تفتح حدودها بالكامل بحلول آذار المقبل

اليونيسف تقدم للأردن 1.3 مليون جرعة من مطعوم شلل الأطفال

انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي في الصين

رفع عدد أسرّة العناية الحثيثة والعزل في مستشفى الملك المؤسس

مطالبة نيابية بزيادة 100 دينار للمتقاعدين العسكريين

الثلاثاء، 08-02-2022 11:26 ص

النائب الخلايلة: البطالة في الأردن قنبلة موقوتة

33


الوكيل الإخباري - دعا النائب أحمد الخلايلة الحكومة إلى تنظيم قطاعات العمل المبعثرة لتشغيل الشباب المتعطلين عن العمل وتخفيف نسب البطالة.

اضافة اعلان

 

وقال الخلايلة خلال استكمال مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2022، اليوم الثلاثاء، إن قطاع حراس العمارات قد يوفر 90 ألف فرصة عمل للأردنيين إذا تم تنظيمه.

 

ووصف ارتفاع البطالة في الأردن بالقنبلة الموقوتة، مشيرا إلى ضرورة حل هذا الملف وتوفير فرص عمل للشباب وخاصة بعد وصول عدد المتعطلين عن العمل إلى أكثر من 400 ألف شخصا.

 

وبيّن أنه يجب فتح ملفات الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص والطاقة وزيادة الرواتب المتآكلة للموظفين والمتقاعدين والموافقات الأمنية وإلغاء التعليم الموازي في الجامعات والتأمين الصحي الشامل.

 

وحث الخلايلة المسؤولين إلى عدم الاختباء واتخاذ قرارات جريئة ومسؤولة تنهض بالدولة، لافتا إلى رسالة الملك عبدالله الثاني الأخيرة التي قال جلالته فيها: "لا مكان بيننا لمسؤول يهاب اتخاذ القرار".

 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0lIrsuThG4IXNmd39xcOcZFYHHios9EuUINeM016

فلسطين النيابية: القدس حاضرة دائما في وجدان الملك

WhatsApp Image 2022-02-08 at 12.00.56 PM

مطالبة نيابية بزيادة 100 دينار للمتقاعدين العسكريين

0L5A0471

مجلس النواب يستأنف مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية

3e2c9968-38b6-40f9-aea6-af2c8db7879a

العودات: تعديلات قانون الأحزاب تحصّن العمل الحزبي من التدخلات وتجرّم من يحاول النيل منها

85ab11a7-c344-4eb2-b167-3d0342b976ec

"العمل النيابية": يجب إحلال العمالة الأردنية مكان العمالة الوافدة

220227165518629579976

الصحة: منتفع التأمين الصحي "العامل" يتحمل 5 دنانير والذي "لا يعمل" 10 دنانير لمن يرغب بإضافة أبناءه

أخبار متعلقة
136030493_186624219849725_3590197315034400254_n

نائب يسأل الحكومة عن شركة كريف ومدى قانونية عملها

k2WxiofzxSUS1l1QOxpns2Zgk3MQ9dQvELJFglwn

الظهراوي للخصاونة: "كل السرقات بتصير في النهار"

152886210_10159379447530979_6550314609917738764_n

المومني تسأل الحكومة عن عوائدها من المشتقات النفطية

69708979

العرموطي يسأل الحكومة حول الأطفال المصابين بالسكري

120224131124633774727

اجتماع نيابي الأسبوع الحالي حول ارتفاع إصابات كورونا

433769_1_1636991213

زيادين يسأل الخصاونة حول عمّان الجديدة