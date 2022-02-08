النائب الخلايلة: البطالة في الأردن قنبلة موقوتة

الوكيل الإخباري - دعا النائب أحمد الخلايلة الحكومة إلى تنظيم قطاعات العمل المبعثرة لتشغيل الشباب المتعطلين عن العمل وتخفيف نسب البطالة.

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وقال الخلايلة خلال استكمال مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2022، اليوم الثلاثاء، إن قطاع حراس العمارات قد يوفر 90 ألف فرصة عمل للأردنيين إذا تم تنظيمه.

ووصف ارتفاع البطالة في الأردن بالقنبلة الموقوتة، مشيرا إلى ضرورة حل هذا الملف وتوفير فرص عمل للشباب وخاصة بعد وصول عدد المتعطلين عن العمل إلى أكثر من 400 ألف شخصا.

وبيّن أنه يجب فتح ملفات الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص والطاقة وزيادة الرواتب المتآكلة للموظفين والمتقاعدين والموافقات الأمنية وإلغاء التعليم الموازي في الجامعات والتأمين الصحي الشامل.

وحث الخلايلة المسؤولين إلى عدم الاختباء واتخاذ قرارات جريئة ومسؤولة تنهض بالدولة، لافتا إلى رسالة الملك عبدالله الثاني الأخيرة التي قال جلالته فيها: "لا مكان بيننا لمسؤول يهاب اتخاذ القرار".