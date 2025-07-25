النائب السعود: على نهج الملك نسيّر ٢٠ شاحنة غذائية وعيادات طبية لأهلنا في غزة

11:44 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/739645 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس الديوان الملكي الهاشمي معالي السيد يوسف العيسوي اليوم الجمعة، رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب المهندس سليمان السعود. اضافة اعلان





وقال السعود إن أبناء الشعب الأردني يمضون على نهج جلالة الملك عبد الله الثاني في تقديم واجب الإسناد والدعم لاهلنا في قطاع غزة في ظل ما يعانيه من حرب توحش وتجويع ممنهجة من قبل دولة الاحتلال.



وطلب السعود من معالي رئيس الديوان نقل رسالة محملة بمشاعر الامتنان إلى مقام جلالة الملك، مؤكدًا أن الشكر لا يكفي أمام مواقف ملك يبادر بالفعل لا بالقول، ويقود الأردن بثبات بالوقوف بجانب كرامة الإنسان العربي.



واكد السعود أن أبناء الدائرة الثانية في عمان وأهالي حي الطفايلة ومحافظة الطفيلة وحزب الاتحاد الوطني يفخرون بالمواقف الأردنية المشرفة بقيادة عميد آل البيت دفاعا عن فلسطين، ويمضون بصف متماسك نحو تعزيز لحمتنا الوطنية والدفاع عن مكتسبات الوطن وإعلاء مصالحه على كل المكتسبات.



واعلن السعود عن تسيير ٢٠ شاحنة محملة بالمواد الغذائية والطبية بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني والشركات الداعمة وعلى رأسها شركة العناية الدولية للمعدات الطبية، وتتضمن مواد أساسية كالطحين، الأرز، السكر، المواد المعلبة، والزيوت، وتم تجهيزها عبر تنسيق كامل مع جهات فاعلة ومؤسسات محلية، وعيادات طبية متنقلة مجهّزة بالكامل لتقديم الخدمات الصحية الأولية والعلاجية، ومساعدة الطواقم الطبية الفلسطينية في أداء مهامها وسط ظروف الحرب الصعبة.





وختم السعود بالقول: الأردن سيبقى قلب غزة النابض ويحمل هموم فلسطين في كل المحافل بوجه محتل إجرامي، ومع كل شهقة ألم في غزة، يؤكد الأردن أن الحق لا يموت، وأن فلسطين ليست وحدها وسنبقى معها حتى تنال حقوقها المشروعة وعلى رأس ذلك حق إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.