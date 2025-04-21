الإثنين 2025-04-21 01:53 م
 

النائب الشبيب: من يتطاول على الأردن "ندق خشمه"

ل
النائب حابس الشبيب
 
الإثنين، 21-04-2025 11:35 ص

الوكيل الإخباري - وجه النائب حابس الشبيب رسالة لكل مجرم حاقد على أمن الأردن واستقراره ويسعى لترويع الأردنيين.اضافة اعلان


وقال الشبيب، اليوم الاثنين، خسئتم وشلت أيديكم لما قمتم به من تصنيع للصواريخ والمسيرات لاستهداف الأمن الداخلي للأردن، مؤكدا أن صمتنا ليس ضعف ولا استسلام وأن من يتطاول على الأردن "ندق خشمه دق".

وأضاف أن يجب كشف كل الارتباطات الخارجية التي على صلة بالخلية الإرهابية التي جرى ضبطها الأسبوع الماضي من نشامى المخابرات العامة.

وأشار الشبيب إلى أن الأردن مع المقاومة ولكن ليس على حساب الأردن والأردنيين وليس مع جر الصراع إلى الأردن، مؤكدا أن المملكة تحترم الجميع ولكن لا تخشى أحد عندما يتعلق الأمر بالمساس بأمنها واستقرارها.

 
gnews

أحدث الأخبار

مغع

طب وصحة العطش المستمر-متى يتحول من عرض طبيعي لمشكلة صحية؟

ؤت

أخبار الشركات سامسونج تتصدر مبيعات مكبرات الصوت عالمياً للعام الحادي عشر على التوالي

ا

أخبار محلية الدفاع المدني يتعامل مع 1567 حادثاً خلال 24 ساعة الماضية

عناصر من قوات الدعم السريع في السودان

عربي ودولي الجيش السوداني: مقتل 33 مدنياً في قصف الدعم السريع للفاشر

قل

منوعات فيديو جثة معلّقة في سوريا يشعل الجدل.. ما علاقة بشار الأسد؟

ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان في أسبوع

أسواق ومال بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

دمشق - سوريا

عربي ودولي الأمم المتحدة تعتزم تقديم مساعدات لسوريا بـ 1.3 مليار دولار

قثل

منوعات الصحة المصرية تعلن أسباب إغلاق سلسة "بلبن".. وموعد عودتها



 
 





الأكثر مشاهدة