النائب خميس عطية يوجه سؤالاً لوزير المياه

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الوكيل الإخباري- وجه رئيس كتله إرادة والوطن الإسلامي الدكتور خميس عطيه سؤالا نيابيا لوزير المياه تضمنت عدة محاور مختلفة من استثمار الموارد الاستراتيجية للآبار العميقة والخطط البديلة في ظل الواقع المائي الحالي وقلة الأمطار. اضافة اعلان





وتالياً نص السؤال:



سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم



الموضوع: الأسئلة



استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى معالي وزير المياه والري.



السؤال رقم (1)

ما هي الأسباب وراء تأخر السير في مشروعات استثمار مورد استراتيجي كالآبار العميقة فيما يخص الأمن المائي الأردني؟



السؤال (2)

ما هي ابرز التحديات والصعوبات التي يوجهها هذا المورد وبيان الدراسات المتخصصة بهذا الشأن؟ تزويدي بها؟



السؤال (3)

ما هي خطط الحكومة البديلة في حال استمرار الواقع المائي بالتصعيد والنضوب لا سيما ان كلف الخطط البديلة مكلفة بشكل خطير؟



السؤال (4)

هل هناك توجه لاستخدام أنظمة الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي في حفر الابار العميقة لانعكاسها على استخراج المياه سيما تقليل الكلف التشغيلية للمضخات بأنواعها؟



السؤال (5)

هل هناك خطط استراتيجية أو مشروع وطني لمواجهة التغير المناخي وأثره على خلق توازن بيئي ويدمج السياسات المائية مع استراتيجية التكيف المناخي؟



السؤال (6)

ما هي الالية التي ستقوم بها الحكومة في سبيل دعم إقامة مصنع يعمل بطاقة الرياح في منطقة (صمد – اربد) والذي جاء نتيجة لجهد أردني لتوفير المياه بعد أن اعتمد المشروع من قبل عمادة البحث العلمي في جامعة العلوم والتكنولوجيا لطلب توفير ما نسبة 20 مليون متر مكعب أي 34 مليون دينار سنويا على موازنة الدولة الأردنية.



اخوكم النائب

الدكتور خميس حسين عطيه

رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي