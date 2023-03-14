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الثلاثاء، 14-03-2023 01:02 م

النواب: الإعفاءات الطبية حاجة ملحة وليست ترفا

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الوكيل الإخباري - قال أعضاء في مجلس النواب، إن الإعفاءات الطبية حاجة ملحة وليست ترفا أو رفاهية.اضافة اعلان


وأضافوا خلال جلسة رقابية، اليوم الثلاثاء، أن المستشفيات في مناطق الأطراف تعاني من نقص في أطباء الاختصاص، لافتين إلى أنه يجب التراجع عن نقل ملف الإعفاءات الطبية من رئاسة الوزراء إلى الديوان الملكي الهاشمي.

وأشار النواب إلى أن الحكومة مقصرة في تغطية المواطنين صحيا، داعين إلى العمل على تطبيق التأمين الصحي الشامل.

وبيّنوا أن حكومات سابقة حاولت إلغاء ملف الإعفاءات الطبية قبل أن تفشل أمام إصرار مجلس النواب في الإبقاء عليها نظرا لتقصير الحكومة في القطاع الصحي.

وكان أثار قرار رئيس الوزراء بشر الخصاونة بنقل ملف الإعفاءات الطبية التي كانت تمنحها الحكومة إلى الديوان الملكي جدلا، وسط مطالبات بالعودة عن القرار.

 




 

 


 

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