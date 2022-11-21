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الإثنين، 21-11-2022 03:57 م

النواب: خطبة العرش خارطة طريق للمجلس

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الوكيل الإخباري - اجتمع رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي والمكتب الدائم، اليوم الاثنين، مع أعضاء المجلس، بهدف وضع خارطة طريق لعمل المجلس في المرحلة المقبلة.

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وقال النائب الثاني للرئيس الدكتور نصار الحيصة في تصريح صحفي عقب الاجتماع، إن مضامين خطبة العرش السامي تشكل خارطة طريق سيسير المجلس على هديها في المرحلة المقبلة من أجل جني ثمار خطوات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.


وأوضح أن الاجتماع ركز على جملة من القضايا المتعلقة بالمجلس، أهمها آليات النهوض بأداء المجلس الرقابي والتشريعي بما يحقق تطلعات أبناء شعبنا العزيز وكسب المزيد من الثقة بمؤسسة البرلمان.


كما ركز الاجتماع بحسب الحيصة على تحديد أولويات عمل المجلس في المرحلة المقبلة وأهمية توحيد الجهود النيابية وترسيخ العمل الكتلوي البرامجي تحت القبة، وتحقيق أكبر قدر من التوافقات في انتخابات اللجان الدائمة، والالتزام بالنظام الداخلي وتفعيل مدونة السلوك.


وأشار الحيصة إلى انه تم كذلك رسم ملامح آلية التعاون مع الحكومة من أجل تحقيق المشاريع الوطنية التي وجه إليها جلالة الملك، وهدفنا في ذلك الوصول لحالة من التكاملية مع مراعاة مبدأ الفصل المرن بين السلطات.

 




 

 


 

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