النواب: دعم كامل لحماية الأطفال من المحتوى الرقمي الضار

وجاء حديث عطية خلال ترؤسه جانباً من اجتماع لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، برئاسة النائب المهندس مؤيد العلاونة، وذلك لاستكمال الإجراءات المتعلقة بحجب الألعاب الإلكترونية الخطرة، بعد الموافقة على حجب المواقع الإباحية، إضافة إلى مناقشة رد وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بشأن مقترحات تتعلق بتنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للفئات العمرية الصغيرة.
وقال عطية إن حماية المجتمع تتطلب تطوير التشريعات والإجراءات الرقابية بما يواكب التطور التكنولوجي، مع ضرورة تحقيق التوازن بين حماية المجتمع والحفاظ على الحريات ضمن إطار القانون.
وثمّن عطية تعاون وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مع اللجنة، معرباً عن تطلعه للاطلاع على تفاصيل الإجراءات المتخذة للحد من وصول المحتوى غير المناسب إلى الفئات العمرية الصغيرة، مؤكداً أهمية تكامل الأدوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للوصول إلى حلول عملية ومستدامة تسهم في تعزيز مناعة المجتمع والحفاظ على القيم المجتمعية، إلى جانب رفع مستوى الوعي الأسري والتربوي.
من جهته، أكد رئيس اللجنة النائب المهندس مؤيد العلاونة أن اللجنة تتابع استكمال إجراءات حجب الألعاب الإلكترونية الخطرة، إلى جانب متابعة تنفيذ قرار حجب المواقع الإباحية، لما تمثله من تهديد للأطفال والأسر والأمن المجتمعي.
وأشار إلى أن اللجنة تدرس كذلك تنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال، بالتنسيق مع الجهات المختصة، ضمن جهود تستهدف توفير بيئة رقمية آمنة وتعزيز الحماية المجتمعية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية في مواكبة التطور التكنولوجي بصورة آمنة ومسؤولة.
بدورهم، شدد النواب خالد بني عطية، وعدنان مشوقة، وأروى الحجايا، وإبراهيم القرالة، وأيمن أبو هنية، وحامد الرحامنة، وعبد الحليم العنانبة، على أهمية استكمال الإجراءات المتعلقة بحجب الألعاب الإلكترونية الخطرة وألعاب القمار، إلى جانب وضع أطر تنظيمية واضحة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للفئات العمرية الصغيرة، بما يعزز الحماية المجتمعية ويوفر بيئة رقمية آمنة.
-
أخبار متعلقة
-
خارجية النواب: القمة الثلاثية في عمان خطوة استراتيجية للأمن والاستقرار الإقليمي
-
"النقل النيابية" تكثف جهودها لإصلاح قطاع النقل في الأردن
-
"صحة الأعيان" تلتقي الجمعية الأردنية لمنتجي الأدوية
-
وزير الزراعة يؤكد أهمية خفض كلف الإنتاج على المربين وتعزيز الرقابة على جودة المنتجات
-
الصداقة البرلمانية الأردنية - الروسية: العلاقات بين البلدين متميزة
-
القرالة يلتقي الملحق الثقافي العراقي
-
"الريف والبادية" النيابية تبحث تحديات النقل العام في الارياف والبوادي
-
الطاقة النيابية تزور هيئة الطاقة الذرية