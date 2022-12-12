النواب يؤجل جلسة الغد حتى إشعار آخر.. ويبحث مقترحات لحل إضرابات النقل

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

رجحت مصادر نيابية صدور قرار بإرجاء جلسة النواب تحت القبة المنوي عقدها غدا الثلاثاء حتى إشعار آخر. اضافة اعلان





وقالت المصادر لـ"الوكيل الإخباري، إن إرجاء عقد الجلسة يأتي بالتزامن مع غياب رئيس الوزراء الذي يقوم بزيارة للمملكة العربية السعودية واستمرار إضرابات في قطاع النقل احتجاجا على أسعار المحروقات.



وأضافت أنه سيتم عقد اجتماع للجنة الحكومية - النيابية المشتركة لبحث حل أزمة الإضرابات وملف النقل.



وأسفر الاجتماع بين الحكومة والنواب عن تشكيل لجنة نيابية حكومية تضم رؤساء لجان المالية والطاقة والنقل في مجلس النواب مع الوزراء أصحاب الاختصاص من الحكومة، لبحث الحلول التي قدمها رؤساء اللجان والكتل النيابية في ملف النقل، وغيرها من المقترحات المتعلقة بتأجيل قروض البنوك والمؤسسات الإقراضية وتمديد العمل بأمر الدفاع المتعلق بحبس المدين.