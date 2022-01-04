الثلاثاء 04-01-2022
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الثلاثاء، 04-01-2022 02:23 م

النواب يخفض مدة رئاسة المجلس إلى سنة واحدة

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الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على تخفيض مدة رئاسة المجلس إلى سنة واحدة بدلا من سنتين، وتحديد حالات فقدان رئيس مجلس النواب لمنصبه.

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وصوّت 104 نواب بالموافقة على تعديلات اللجنة القانونية على المادة 69 من الدستور الأردني، فيما خالف 12 نائب، من أصل 116 نواب حضروا الجلسة.

 

وكان رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي قد دعم التعديلات الدستورية بهذا الشأن، معتبرا أن مدة سنة في رئاسة المجلس كافية.

 

ودعا الدغمي خلال مداخلة له تحت القبة، النواب إلى الموافقة على تعديلات اللجنة القانونية.

وتاليا نص المادة:

 


 

 




 

 


 

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