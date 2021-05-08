النواب يدعو لموقف حاسم بوجه الاحتلال

الوكيل الاخباري -

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دعا مجلس النواب، الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها ، والهيئات الدولية ذات العلاقة والاتحاد البرلماني الدولي إلى اتخاذ موقف حاسم بوجه ممارسات الاحتلال في حي الشيخ جراح.وأكد المجلس في بيان صادر عنه فجر السبت أن الشعب الأردني بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله، يقف بكل إمكاناته إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله من أجل نيل حقوقه المشروعةومنها حقه في إقامة دولته المستقلة و عاصمتها القدس الشريف، وأنه سيواصل من خلال الرئاسة، ولجنة فلسطين النيابية التشاور والتنسيق مع الشعب البرلمانية العربية والدولية، لتشكيل رأي برلماني دولي مساند لحماية القدس وأهلها والدفاع عن الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده في وجه الاحتلال البغيض ، حتى ينال حقوقه المشروعة على ترابه الوطني .