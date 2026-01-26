النواب يرفض تعديل اسم "الكاتب العدل" ويبقي عليه كما هو

وجاء في مبرراتهم أن "ال" التعريف زائدة وتمنح صفة مطلقة للموظف وهذا لا يجوز في القوانين.
واقترح النواب أن يصبح اسم القانون "كاتب العدل" بدلا من "الكاتب العدل" للخروج من الخطأ اللغوي الوارد في التسمية حيث أن الأول صفة والتعديل مضافا إليه.
-
أخبار متعلقة
-
مطالبة نيابية بتأجيل أقساط القروض لشهرين
-
النائب زيادين يزف بشرى للمغتربين الأردنيين
-
"شركات التأمين": شراء "الكروكات" والتلاعب بها ألحقا خسائر كبيرة بالقطاع
-
القاضي يرعى في جامعة آل البيت يوماً علميا حول الاقتصاد الرقمي
-
كتلة مبادرة النيابية تناقش الدراسة الاكتوارية للضمان الاجتماعي
-
"فلسطين النيابية" تزور مخيم الوحدات للاطلاع على واقع الخدمات
-
"الحوار الشبابي" في الأعيان تطلع على خطط وزارة الشباب وبرامجها
-
"المالية النيابية" تناقش تقرير المحاسبة المتعلق بوزارة الأوقاف ودائرة قاضي القضاة