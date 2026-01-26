الإثنين 2026-01-26 12:41 م

النواب يرفض تعديل اسم "الكاتب العدل" ويبقي عليه كما هو

الإثنين، 26-01-2026 11:58 ص
الوكيل الإخباري- أبقى مجلس النواب على مصطلح "الكاتب العدل" الوارد في مشروع قانون معدل لقانون الكاتب العدل بعد مطالبات بتعديله ليصبح "كاتب العدل" على اعتبار أنه خطأ لغوي.اضافة اعلان


وجاء في مبرراتهم أن "ال" التعريف زائدة وتمنح صفة مطلقة للموظف وهذا لا يجوز في القوانين.

واقترح النواب أن يصبح اسم القانون "كاتب العدل" بدلا من "الكاتب العدل" للخروج من الخطأ اللغوي الوارد في التسمية حيث أن الأول صفة والتعديل مضافا إليه.
 
 


