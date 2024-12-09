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النواب يستمع إلى خطاب الموازنة 2025 اليوم الاثنين

مجلس النواب
مجلس النواب
الإثنين، 09-12-2024 06:35 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، أن المجلس سيستمع لخطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2025، اليوم الاثنين .اضافة اعلان


وكان مجلس الوزراء قد أقر في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025.

ويستند مشروع قانون الموازنة للعام المقبل إلى فرضيات واقعية، ويأتي منسجمًا مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى؛ مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.
 
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