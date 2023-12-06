النواب يشيدون بدور الأردن بقيادة جلالة الملك تجاه قطاع غزة

الوكيل الإخباري - أشاد أعضاء مجلس النواب اليوم الأربعاء، بالجهود التي يبذلها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه الأهل في قطاع غزة وسعيه نحو وقف عدوان الاحتلال على القطاع.

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وقالوا خلال كلمات لهم تحت القبة خلال جلسة رقابية إن الأردن يقف إلى جانب الفلسطينيين في الدفاع عن أرضهم وقضيتهم العادلة، لافتين إلى المواقف السياسية الكبيرة للأردن والجهود التي بذلت لكشف الحقيقة للعالم أجمع.

وأضافوا أن الأردن وبتوجيهات ملكية أرسل طائرات وشاحنات إغاثة للأشقاء في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان الاحتلال منذ أكثر من شهرين، لافتين إلى إنزال مساعدات طبية للمستشفى الميداني الأردني في غزة والدور الذي يقدمه المستشفى الميداني في غزة.

وشدد النواب على ضرورة الوقوف إلى جانب الفلسطينيين والعمل على التعريف بقضيتهم وتبني موقف عربي موحد لدعم حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية حسب الشرعية الدولية.