"النواب" يضيف السكك إلى تعريف "الطريق" في معدل "الملكية العقارية"

وبموجب التعديل، أصبح تعريف الطريق يشمل "أي شارع أو ممر أو زقاق أو جسر أو درج أو السكك الحديدية، سواء كان معبدا أو غير معبد"، إضافة إلى ملحقات الطريق وتوابعها، بما في ذلك الأرصفة والقنوات والعبارات والأكتاف والدواوير والجدران الاستنادية وجزر السلامة.
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