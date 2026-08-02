الأحد 2026-08-02 12:59 م

"النواب" يضيف السكك إلى تعريف "الطريق" في معدل "الملكية العقارية"

مجلس النواب يقر "مُعدل المُنافسة" بعد تعديلات الأعيان
مجلس النواب
 
الأحد، 02-08-2026 12:00 م

الوكيل الإخباري-   وافق مجلس النواب على إضافة "السكك الحديدية" إلى تعريف الطريق الوارد في المادة الثانية من مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026.

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وبموجب التعديل، أصبح تعريف الطريق يشمل "أي شارع أو ممر أو زقاق أو جسر أو درج أو السكك الحديدية، سواء كان معبدا أو غير معبد"، إضافة إلى ملحقات الطريق وتوابعها، بما في ذلك الأرصفة والقنوات والعبارات والأكتاف والدواوير والجدران الاستنادية وجزر السلامة.

 

ويواصل مجلس النواب خلال جلسة تشريعية، الأحد، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026.

 
 


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