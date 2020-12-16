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الأربعاء، 16-12-2020 01:44 م

النواب يقر صيغة الرد على خطاب العرش

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الوكيل الإخباري - أقر مجلس النواب في جلسته اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس المحامي عبد المنعم العودات، وحضور هيئة الوزارة، صيغة الرد على خطاب العرش السامي، الذي افتتح به جلالة الملك عبدالله الثاني أعمال الدورة غير العادية للمجلس التاسع عشر.

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ويرفع مجلسا الأعيان والنواب إلى جلالة الملك الاحد المقبل، رديهما على خطاب العرش.


وادى ثمانية نواب اليمين الدستورية، إستناداً للمادة 80 من الدستور، وهم النواب عمر النبر، ينال فريحات، عدنان مشوقة، يحيى عبيدات، محمود الفرجات، محمد موسى الغويري، عبد الكريم الدغمي، وهادية السرحان.


كما وقف اعضاء المجلس والحكومة، دقيقة صمت، وقرأوا الفاتحة على روح النائبين السابقين، محمد شديفات، ويحيى السعود.


 




 

 


 

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