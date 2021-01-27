النواب يناقش ردود الحكومة اليوم

الوكيل الإخباري - يعقد مجلس النواب، الأربعاء، جلسة صباحية، برئاسة عبد المنعم العودات، لمناقشة ردود الحكومة على 13 سؤالا نيابيا.

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وتتضمن الأسئلة كتاب وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي في رده على سؤال النائب عبد الرحمن العوايشة، وكتاب وزير المياه والري معتصم سعيدان في رده على سؤال النائب حسين الحراسيس.



وتتضمن الجلسة أيضا مناقشة كتاب وزير الداخلية، سمير مبيضين في رده على سؤال النائب خليل عطية، وكتاب وزير الأشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي في رده على سؤال النائب ذياب المساعيد.



وتناقش الجلسة كتاب وزير العدل بسام التلهوني في رده على سؤال النائب خليل عطية، وكتاب وزير الأشغال العامة والإسكان يحيى في رده على سؤال النائب عمر العياصرة، وكتاب وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي في رده على سؤال النائب ينال فريحات.



ويناقش المجلس أيضا، وزير الشباب محمد سلامة النابلسي في رده على سؤال النائب سليمان أبو يحيى، وكتابي وزير الداخلية سمير مبيضين ووزير العدل بسام التلهوني في ردهما على سؤال النائب خليل عطية.



الجلسة، تناقش أيضا كتاب وزير الشباب محمد سلامة النابلسي، في رده على سؤال النائب خالد الشلول، وكتاب وزير الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي في ردها على سؤال النائب موسى هنطش، وكتاب آخر لزواتي في ردها على سؤال النائب صالح العرموطي، وكتابي وزيري الداخلية سمير مبيضين، والعدل بسام التلهوني في ردهما على سؤال النائب خليل عطية.

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