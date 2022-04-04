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الإثنين، 04-04-2022 01:09 م

النواب ينتخب لجنة الصحة والبيئة - أسماء

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الوكيل الإخباري - انتخب مجلس النواب، ظهر الاثنين، لجنة الصحة والبيئة النيابية.

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والنواب الـ11 الذين فازوا بعضوية اللجنة هم: فراس القضاة، محمد المرايات، محمد العبابنة، أحمد السراحنة، محمد الخلايلة، أحمد عشا، وائل رزوق، مروة الصعوب، تيسير كريشان، علي الطراونة، عبدالرحيم المعايعة.

 

وضمت قائمة المترشحين لعضوية اللجنة 13 نائبا، حيث لم يحالف الحظ كل من النواب عبدالمحسيري وصفاء المومني.

 

ودعا رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي أعضاء اللجنة الفائزين للاجتماع غدا الثلاثاء في مكتبه لانتخاب رئيس ومقرر اللجنة.

 

واعتبرت لجنة الصحة والبيئةال نيابية السابقة منحلة حكما لفقدانها الحد الأدنى لعدد أعضائها سندا لأحكام المادة (54) الفقرة (ه) من النظام الداخلي بعد استقالة 7 أعضاء منها.

 

 


 




 

 


 

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