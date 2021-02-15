الإثنين 15-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

ارتفاع المشتقات النفطية عالميا

وزير الداخلية : تشديد على أوامر الدفاع

الجرائم الإلكترونية تحذر من أسلوب احتيالي جديد

وفيات الإثنين 15/2/2021

النواب يواصل مناقشة الموازنة اليوم

تفاصيل الحالة الجوية اليوم

لجنة الاوبئة : ايام حاسمة امامنا وسيتم اتخاذ قرارات هامة

السعودية تتيح تقديم موعد الجرعة الثانية للقاح

المغرب.. تسجيل 339 إصابة و17 وفاة جديدة بكورونا

تطعيم 2046 مواطنا بلقاح كورونا في مادبا

الإثنين، 15-02-2021 08:50 ص

تتوقع موازنة 2021 تحقيق نمو في الاقتصاد

النواب يواصل مناقشة الموازنة اليوم

نواب
مجلس النواب - أرشيفية


الوكيل الإخباري - يواصل مجلس النواب خلال جلستين صباحية ومسائية الاثنين، مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية المستقلة.

وكانت اللجنة المالية النيابية أقرت مشروعي القانونين، بعد مناقشات استمرت لمدة 3 أسابيع، مقررةً تخفيض النفقات بواقع 148 مليون دينار، الى جانب 16 توصية للحكومة.

وتتوقع موازنة 2021 تحقيق نمو في الاقتصاد بنسبة 2.5 بالمئة، مع تقدير العجز بـ 2.05 مليار دينار بعد المنح، مقارنة مع 2.1 مليار دينار العام الماضي، وإجمالي النفقات بـ 9.93 مليار دينار، مقارنةً مع 9.36 مليار دينار العام الماضي.

وتبلغ قيمة الإيرادات المتوقعة 7.8 مليار دينار، مقارنة مع 7.2 مليار دينار عام 2020، كما تتوقع موازنة العام الحالي، انخفاض المنح الخارجية إلى 577 مليون دينار، مقارنة مع 851 مليون دينار العام الماضي.

وقرر النواب تحديد مدة 10 دقائق لكل نائب، و15 دقيقة لكل متحدث باسم الكتل النيابية.

اضافة اعلان
 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202110817440342964

مجلس النواب يناقش اليوم مشروع قانون الموازنة العامة

نواب

العدالة النيابية تدعو لتشجيع الاستثمار

220212163942265143548

مطالبة بتخصيص أراض وقروض للشباب المتعطل عن العمل بالاردن

نواب

المالية النيابية توصي بتخفيض النفقات

22021384021113290091

جلسة نقاشية لمجلس النواب اليوم

1612886109645

رئيس مجلس النواب يستقبل السفير الأميركي لدى المملكة

أخبار متعلقة
نواب

مجلس النواب يناقش الموازنة الأربعاء

نواب

جلسة نيابية عامة لمناقشة آثار جائحة كورونا اليوم

12021279113533949474

التربية تقرر عودة الدوام في هذه المدارس يومياً

120212417212341440859

رئيس مجلس النواب يوضح حول التعديل الوزاري على حكومة الخصاونة

1202125125858770647697

النواب يناقش ردود الحكومة اليوم

نواي

النواب .. مناقشة قضايا ومشاريع قوانين اليوم