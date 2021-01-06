النواب يواصل مناقشة بيان الحكومة اليوم

الوكيل الإخباري - يواصل أعضاء مجلس النواب، الأربعاء، مناقشة البيان الوزاري لحكومة بشر الخصاونة لليوم الثاني على التوالي، حيث جرى التوافق على أنه يحق لكل نائب مناقشة البيان لمدة 20 دقيقة، ونصف ساعة للكتلة تحت قبة البرلمان.

اضافة اعلان



وتوجب المادة 53 من الدستور، على الحكومة تقديم بيانها الوزاري خلال شهر من انعقاد المجلس النيابي الجديد، للحصول على ثقته.

الخصاونة، ألقى الأحد، البيان الوزاري أمام مجلس النواب، حيث قال فيه إن "نهج الحكومة سيرتكز على الواقعيّة والصدق والصراحة والشفافيّة والوضوح"، مشددا على أن "الحكومة لن تطلق الوعود جزافاً، ولن تتعهّد إلّا بما يمكنها أن نلتزم به وتنفّذه فعلاً".



وقدمت الحكومة من خلال بيانها الوزاري، ما مجموعه 157 التزاما، وتم تحليل البيان إلى 7 محاور شاملة، وفق مركز الحياة - راصد المختص في الشأن البرلماني.

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



