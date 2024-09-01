الوحوش يهنئ بمناسبة عيد ميلاد الملكة رانيا - فيديو

الوكيل الإخباري- هنأ عضو قائمة المستقبل المرشح علاء الدين عوض الوحوش المرشح للانتخابات النيابية عن الدائرة الثالثة في العاصمة عمان جلالة الملكة رانيا العبدالله بمناسبة عيد ميلادها.

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وقال الوحوش في رسالته:

إلى مقام حضرة صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة، حفظها الله ورعاها بمناسبة عيد ميلادها نرجو من الله أن يمتع جلالتكم بموفور الصحة والعافية، وأن يديم عليكم السعادة والنجاح في كل مساعيكم المباركة، وأن يحفظكم للوطن وللأمة ذخراً وملاذاً.



كل عام وجلالتكم بألف خير.

مع فائق الاحترام والتقدير،

أخوكم المحب علاء الدين الوحوش