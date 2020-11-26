بدء صرف مستحقات العاملين بالانتخابات

الوكيل الإخباري - بدأت الهيئة المستقلة للانتخاب اعتبارا من صباح اليوم الخميس بصرف المستحقات المالية للأشخاص الذين عملوا في الانتخابات النيابية ٢٠٢٠ في يوم الاقتراع من لجان اقتراع وفرز ومتطوعين ومن كافة المهن حيث من المتوقع ان تنتهي الهيئة من استكمال عملية الصرف الاسبوع القادم .



وحسب الامين العام للهيئة د.عواد الكرادشة فأن الهيئة بدأت بتحويل مستحقات العاملين في الانتخابات الى حساباتهم البنكية اعتبارا من اليوم على ان تستكمل كافة التحويلات الاسبوع القادم .

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هذا وقد عمل في الانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر حوالي ٥٥ الفا من الكوادر المدربة من بينهم حوالي ١٧ الفا من المتطوعين الشباب الذين ادوا دورا مهما في مساعدة الناخبين في يوم الاقتراع .



