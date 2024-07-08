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الإثنين، 08-07-2024 10:26 ص

بعد الدغمي .. مفاجأة من النائب خليل عطية : لن أترشح !

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 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  اعلن النائب خليل عطية عدم ترشيح نفسه للانتخابات النيابية القادمة.

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وفي وقت سابق أعلن النائب عبدالكريم الدغمي تنحيه عن الترشح للانتخابات النيابية القادمة.

وبين الدغمي في بيان له، سبب تنحيه لإتاحة الفرصة لغيره من المواطنين للترشح.


وتاليا نص البيان الصادر عن النائب خليل عطية :

"بسم الله وكفى وسلام على رسوله الذي اصطفى ........... (بيان غير انتخابي).......... الأهل والأحبة في مخيم الحسين والدائرة الأولى سابقا وعموم الاردن الحبيب.. .لا يفوتني وأنا أقرر "عدم ترشيح نفسي" للإنتخابات النيابية إلا التسليم بعد مشيئة ألله عز وجل بالإمتنان والشكر  للأهل والعزوة في دائرتي الانتخابية وعموم الشعب الأردني العظيم على "فضلهم" في تمكيني من شرف تمثيلهم طوال ٢٧ عاما تحت قبة البرلمان منهم  ٨ سنوات في البرلمان العربي وكذلك ٨ سنوات في مجلس أمانة عمان الكبرى .


 الأردن دوما وقبلا وأولا.. وفلسطين لا بديل عنها إلا الجنة .. سأبقى على العهد والوعد في خدمة "وطني ومليكي" وشعبي وقضيتي.
 نستودعكم ألله  ونفسح المكان لزملاء أخرين نتمنى لهم التوفيق وسنبقى أوفياء لشعبنا وقيادتنا الهاشمية  كما كنت دوما".

 

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