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السبت، 18-12-2021 12:17 م

بعد تصريحاته الأخيرة.. اجتماع مرتقب بين حدادين والزراعة النيابية غدا الأحد

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الوكيل الإخباري - علم موقع "الوكيل الإخباري" أنه تم توجيه دعوة رسمية من قبل لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية لوزير المياه والري الأسبق منذر حدادين، الخميس الماضي.

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ومن المتوقع أن تعقد اللجنة اجتماعها مع حدادين للاستماع إليه بشأن ملف المياه، غدا الأحد، للاستماع إليه بشأن ملف المياه في الأردن.

 

وقالت مصادر نيابية إن اللجنة ستبحث في تصريحات حدادين الأخيرة وفي الواقع المائي في الأردن.

 

وتوقعت المصادر أن تبحث اللجنة مطولا في الواقع المائي، وأنها ستستضيف خبراءً آخرين قبل رفع توصياتها للمجلس.


وأثارت تصريحات حدادين حول وجود كميات كبيرة من المياه في الأردن تكفي لـ500 عام جدلا كبيرا تحت قبة البرلمان خلال مناقشة إعلان اتفاق النوايا الأربعاء الماضي.


وجاءت دعوة حدادين بعد مطالبات عديدة من النواب للاستماع إليه والاستفادة من خبراته في المياه والبحث عن بدائل للمياه بعيدا عن اتفاق النوايا مع الاحتلال الإسرائيلي.


وطلب رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي من لجنة الزراعة والمياه والبداية دعوة وزير المياه والري الأسبق منذر حدادين لاجتماع في اللجنة.

 




 

 


 

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