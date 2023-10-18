بيان صادر عن حزب الاتحاد الوطني الأردني

الوكيل الإخباري - في ظل الاحداث المأسوية التي تعصف بأهلنا بفلسطين وفي ظل المجزرة البشعة و المهولة التي ارتكبتها آلة الحرب الإسرائيلية" في مستشفى المعمداني .. فان حزب الاتحاد الوطني الأردني وبجميع كوارده واعضاؤه في المحافظات الاردنية قرر تعليق جميع أنشطته الحزبية ويؤكد على ما يلي:

اضافة اعلان



1. الوقوف خلف جلالة الملك في مساعيه لوقف الاعتداء الغاشم وفتح ممرات آمنة في قطاع غزة للإغاثة والرفض القاطع لأي عملية تهجير للشعب الفلسطيني.



2. طرد السفير الاسرائيلي من عمان و استدعاء السفير الاردني في اسرائيل وتعليق العمل في اتفاقية وادي عربة



3. التأكيد على الثوابت الوطنية لحل الأزمة الفلسطينية والمتمثلة في إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس.



4. مطالبة المجتمع الدولي بـ"تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية وفرض الوقف الفوري للإبادة الجماعية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية العاجلة له



5. دعوة الحكومة الأردنية إلى تقديم شكوى في محكمة العدل الدولية ضد حكومة الاحتلال بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحسب القانون الدولي والمواثيق الدولية.



واخيرا نؤمن جمعياً بأن صمود أهلنا في فلسطين وغزة تحديداً لن يتحقق بالمسيرات فقط، وعليه ندعو جميع الأحزاب الأردنية والتيارات الوطنية لتشكيل لجنة شعبية تدعم صمود أهلنا في فلسطين ونحن في حزب الاتحاد الوطني الأردني بحالة إجتماع دائم في هذه الظروف



حمى الله فلسطين والاردن، ونصرنا انه عزيزاً قدير

عاشت فلسطين حرة أبية

حزب الإتحاد الوطني الأردني