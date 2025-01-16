بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية

الوكيل الإخباري- أصدرت كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية بيانا صحفيا، اليوم الخميس، بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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