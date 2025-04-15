الثلاثاء 2025-04-15 06:38 م
 

بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية

بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية
بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية
 
الثلاثاء، 15-04-2025 06:14 م
الوكيل الإخباري-   تُحيّي كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية ممثلة برئيسها النائب الكابتن زهير محمد الخشمان بكل تقدير واعتزاز الجهود الجبارة التي قامت بها دائرة المخابرات العامة في إحباط مخططات إرهابية وتخريبية كان يُراد لها أن تعصف بأمن المملكة واستقرارها، وتُهدد حياة المواطنين ومؤسسات الدولة.اضافة اعلان


إن ما كشفت عنه الأجهزة الأمنية من تفاصيل خطيرة، بدءًا من محاولة تصنيع صواريخ، وحيازة أسلحة ومواد متفجرة، مرورًا بإخفاء صواريخ جاهزة للاستخدام، ووصولًا إلى مشاريع لتصنيع طائرات مسيّرة وتجنيد عناصر وتدريبها في الداخل والخارج، يُعد قرعًا حقيقيًا لنواقيس الخطر ويؤكد أن الحرب على الإرهاب مستمرة، وأن الأعداء يتربصون بنا في كل لحظة.

وإزاء هذا الحدث الخطير، تؤكد الكتلة ما يلي:

1. تثني على الأداء الاحترافي والنوعي لدائرة المخابرات العامة، التي أثبتت مرة أخرى أنها صمّام الأمان للوطن، وحصنه المنيع في وجه كل من تسوّل له نفسه العبث باستقراره.


2. تطالب بإنزال أشد العقوبات وأقصاها بحق كل من شارك في هذه المؤامرة الدنيئة، دون تهاون أو رحمة، لأن من يستهدف أمن الأردن لا يستحق سوى الردع الكامل والعقاب العادل.


3. تدعو إلى مزيد من التنسيق بين السلطات الأمنية والقضائية والتشريعية لتعزيز البيئة القانونية التي تُمكّن الدولة من اجتثاث الإرهاب والتطرف من جذوره.


4. تحذر من محاولات الاختراق الأيديولوجي والفكري لبعض الفئات، وتدعو إلى رفع وتيرة التوعية الوطنية ومراقبة أي نشاط يهدد الأمن المجتمعي.



وفي هذا السياق، تتوجه الكتلة بتحية إجلال وإكبار إلى قواتنا المسلحة – الجيش العربي الباسل، وإلى جهاز المخابرات العامة، وكافة الأجهزة الأمنية التي تواصل الليل بالنهار دفاعًا عن الوطن وذودًا عن ترابه، وتؤكد أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا رؤية حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقيادته الحازمة في ترسيخ منظومة أمنية متماسكة، وبدعم ومتابعة دؤوبة من سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الذي يجسد تطلعات الشباب الأردني نحو المستقبل.

ختامًا، تؤكد كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية أن أمن الأردن خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه، وأن الشعب الأردني بجميع أطيافه ومكوناته، سيقف صفًا واحدًا خلف قيادته الهاشمية وأجهزته الأمنية، لردع كل عميل أو خائن أو متآمر.

الأردن سيبقى قويًا بوحدته، عزيزًا بأمنه، ومنيعًا بقيادته.

صادر عن

كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية
رئيس الكتلة النائب الكابتن زهير محمد الخشمان 
الاثنين 15 نيسان 2025
 
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