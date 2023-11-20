بيان صادر عن مجلس النواب - فيديو

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الإثنين، 20-11-2023 12:41 م

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نواب


الوكيل الاخباري - أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بقي في خندق الدفاع عن القضية الفلسطينية، مناديا على الدوام بوقف العدوان الغاشم بحق أهلنا في غزة، وطلب الصفدي من الأمانة العامة لمجلس النواب بإدراج مكالمة جلالة الملك عبد الله الثاني مع قائد قوة المستشفى الميداني في غزة على الشاشة الرئيسية تحت القبة.

وأكد الصفدي أن مجلس النواب سيكون عند حسن ظن أبناء شعبنا بخصوص الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني، لافتا إلى أن اللجنة القانونية في مجلس النواب تتولى الأمر، وهناك اجتماع مرتقب مع وزير الطاقة.

ودعا الصفدي اللجنة القانونية إلى الاستماع لكافة وجهات النظر من النواب والقانونيين والأحزاب حيال الاتفاقيات مع الاحتلال.

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