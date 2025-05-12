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تخريج الفوج الخامس من مشروع الزمالة البرلمانية

مجلس النواب
مجلس النواب
 
الإثنين، 12-05-2025 03:44 م

الوكيل الإخباري-   رعت مساعد رئيس مجلس النواب، النائب هدى نفاع، اليوم الاثنين، حفل تخريج الفوج الخامس من مشروع الزمالة البرلمانية، التابع لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية.

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وقالت نفاع، إننا نحتفي اليوم بقصة نجاح وجهد  أثبت فيه الشباب الأردني أن الطموح لا سقف له، وأن الوعي والإدراك هما السبيل لصناعة المستقبل، مشيرة إلى أن الصندوق سيبقى أكثر من مجرد مظلة دعم، بل منصة لإطلاق الطاقات، وتوجيه العزائم، وبناء جيل قيادي يتحرك بثقة نحو الغد.


وأكدت خلال الحفل الذي رعته مندوبا عن رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، أن الرؤى الملكية السامية تجاه الشباب وتمكينهم تعد أولوية وطنية، حيث لم يترك جلالة الملك عبدالله الثاني، منبرا أو لقاء إلا وتحدث فيه عن أهمية تعزيز دور الشباب في المجتمع، وزيادة مشاركتهم في مختلف المجالات.

 
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