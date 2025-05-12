الوكيل الإخباري- رعت مساعد رئيس مجلس النواب، النائب هدى نفاع، اليوم الاثنين، حفل تخريج الفوج الخامس من مشروع الزمالة البرلمانية، التابع لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية.

اضافة اعلان



وقالت نفاع، إننا نحتفي اليوم بقصة نجاح وجهد أثبت فيه الشباب الأردني أن الطموح لا سقف له، وأن الوعي والإدراك هما السبيل لصناعة المستقبل، مشيرة إلى أن الصندوق سيبقى أكثر من مجرد مظلة دعم، بل منصة لإطلاق الطاقات، وتوجيه العزائم، وبناء جيل قيادي يتحرك بثقة نحو الغد.