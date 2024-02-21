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تربية النواب: جامعة اليرموك تؤجل دفع الرسوم الجامعية

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الأربعاء، 21-02-2024 10:32 ص

تربية النواب: جامعة اليرموك تؤجل دفع الرسوم الجامعية

bawabeh


الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية، الدكتور بلال المومني، إن قرار رئاسة جامعة اليرموك المتعلق بتأجيل دفع الرسوم الجامعية للطلبة المتقدمين للمنح والقروض، خطوة تسجل للجامعة من الطلبة وذويهم. اضافة اعلان


وأضاف، في بيان صحفي أصدرته اللجنة اليوم الاربعاء، أن قرار "اليرموك " نابع من أحساسها مع طلبتها وتفهمها لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، ليتسنى لهم اكمال مسيرتهم الدراسية.

وأوضح المومني أن "التربية النيابية" تواصلت وستواصل الاتصال مع الجامعات الرسمية لتأجيل الرسوم والإعفاء من الغرامات المترتبة على تأخير دفع الرسوم لحين صدور النتائج.

 




 

 


 

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